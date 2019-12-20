شكرا لقرائتكم كهربا ينشر صورته بعد ذبح عجلا بمسقط رأسه احتفالا بعودته للاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للنادى الاهلى صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام أثناء تقمصه شخصية الجزار حيث كان بذبح عجل بمسقط رأسه بمصر القديمة احتفالا بعودته لصفوف القلعة الحمراء . ويُجهّز مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية مقدم تعاقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بعدما تم حسم الصفقة مؤخرًا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل. Advertisements ويؤدي كهربا حاليًا برنامج تأهيلي لتجهيزه للارتباطات المقبلة ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد قيده في قائمة الأهلي أول يناير المقبل.

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