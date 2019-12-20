شكرا لقرائتكم شباك الاتحاد تواصل استقبال النتائج الثقيلة في "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد اتحاد جدة إلى الخسائر الثقيلة في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حالياً، بعدما استقبلت شباكه رباعية من مضيفه الفيحاء.

وخسر الاتحاد 4-1 أمام الفيحاء في افتتاح الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خارج أرضه، وهي المرة الأولى التي تحدث دورياً منذ رباعية الفتح في موسم 2016 - 2017.

ومنذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، تعرض الاتحاد لسبع هزائم ثقيلة على مستوى المنافسة، كانت الأولى بخمسة أهداف دون رد أمام الهلال في موسم 2009-2010، حينها سجل البرازيلي نيفيز ثلاثية فيما سجل الهدفان الآخران زميله السويدي ويلهامسون.

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وفي موسم 2015-2016، دك النصر مرمى ضيفه الاتحادي5 -صفر، بدأها السنغالي مايغا بثنائية قبل أن يسجل البولندي أدريان الهدف الثالث ويضيف كل من سامي النجعي وحسن الراهب الهدفان الرابع والخامس.

وفاز التعاون على الاتحاد، 5 2، في الموسم قبل الماضي، وافتتح فهد الأنصاري أهداف اللقاء لأصحاب الأرض، إلا أن التعاون رد بثلاثية متتالية قبل انتهاء الشوط الأول سجل منها البوروندي أمييسي هدفا وأضاف عبدالفتاح آدم الهدفين الآخرين. وفي الشوط الثاني قلص أحمد العكايشي الفارق قبل أن يسجل أميسي هدفه الثاني الشخصي ويسجل سعيد الدوسري الهدف الخامس.

خماسية التعاون في مرمى الاتحاد

واستطاع الهلال هزيمة الاتحاد بخماسية أخرى في الجولة الرابعة من موسم 2013-2014، حينها سجل نيفيز أول أهداف المباراة قبل أن يعادل فهد المولد النتيجة ويضيف البرازيلي جوبسون الثاني في الشوط الثاني، قبل أن ينهي الهلال اللقاء بأربعة أهداف متتالية في آخر 13 دقيقة، إذ عادل الكوري كواك النتيجة وسجل عادل هزماش الهدف الثالث، وأضاف نيفيز هدفه الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يختتم ناصر الشمراني أهداف المباراة.

اللقاء الذي انتهى بخماسية في 2013

واستقبلت شباك الاتحاد رباعيتين، بفارق 3 أهداف دورياً قبل لقاء الفيحاء، الأولى جاءت أمام الأهلي في موسم 2016-2017، سجلها جيانيس فيتفاتزيديس "فيتفا" ومهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد، مقابل هدف وحيد من عدنان فلاتة. والأخرى كانت بعد 3 من اللقاء وخلال الموسم نفسه، خسر الاتحاد من مضيفه الفتح برباعية نوح الموسى وحمد الجهيم وساندرو مانويل والتونسي لمجد شهودي، بينما سجل عمار النجار هدف الاتحاد الوحيد.