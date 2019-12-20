شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "جنش" بعد أداء مناسك العمرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمود جنش حارس الزمالك، على السفر إلى السعودية، الأسبوع المقبل، من أجل أداء مناسك العمرة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية.

وتعافى "جنش" من الإصابة التى أبعدته عن الزمالك طوال الفترة الماضية، حيث تعرض لقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا التى أقيمت بمصر خلال العام الجارى، واستقر حارس الزمالك على السفر لأداء مناسك العمرة قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية حيث يخوض حاليا بعض العمليات التأهيلية على هامش مران الفريق عقب نهاية برنامجه العلاجى والتأهيلى فى إسبانيا تمهيدا للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وبذلك سيكون جنش جاهزا للمشاركة مع الزمالك، بداية من شهر يناير القادم، ويدرس الحارس التواجد الليلة فى ستاد القاهرة الدولى، لدعم زملائه فى مواجهة سموحة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، فى الجولة التاسعة بالدورى الممتاز.