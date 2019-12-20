شاهد كهربا يتقمص شخصية "جزار" ويذبح عجلا احتفالا بانضمامه للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للنادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام أثناء تقمصه شخصية جزار، حيث ذبح عجلا بمسقط رأسه بمصر القديمة احتفالا بعودته لصفوف القلعة الحمراء. ويُجهّز مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية مقدم تعاقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بعدما تم حسم الصفقة مؤخرًا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل. ويؤدي كهربا حاليًا برنامج تأهيلي لتجهيزه للارتباطات المقبلة ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد قيده في قائمة الأهلي أول يناير المقبل.

كهربا

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