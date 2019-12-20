فوز الحسينى وإيهاب أمين وعمرو سليم بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية بحضور 25 اتحادا من 28 اتحادا لهم حق الحضور. يحضر الاجتماع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية فى مصر وحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس والمهندس الباسل عبدالله والمهندس هشام نصر و محمد عبدالمطلب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية. يناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عددا من البنود لاعتماد الميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المنتهية وإجراء الانتخابات التكميلية على المناصب الشاغرة. واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فوز المرشحين الثلاثة عبد المنعم الحسينى وإيهاب أمين وعمرو سليم بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية فى الانتخابات التكميلية التى أقيمت اليوم خلال الجمعية العمومية العادية. Advertisements كان ترشح عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي على المقاعد الثلاثة التي خلت في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بإستقالة حازم إمام ويحي دعبس وخالد ناصف سليم . وانسحب سيف حامد من الترشح في الموعد القانوني ليفوز الثلاثي عبد المنعم الحسيني وايهاب امين وعمرو سليم بمنصب العضوية بالتزكية بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. كما اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الميزانية والحساب الختامى بالاجماع.

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