شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز جمعة والسولية ومتولى فى الأهلى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثلاثى الأهلى عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولى تدريبات منفردة اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال.

وشارك الثلاثى فى تدريبات منفردة، فى الوقت الذى حصل فيه الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت أمس فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

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واشتمل مران الثلاثى على تدريبات الكرة، وجانبا بدنيا خفيفا، فى إطار سعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين في ظل تلاحم المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.