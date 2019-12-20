شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق الزمالك انتصارا تاسعا على حسام حسن؟.. تعرف على تاريخ المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدٍ جديد يدخله الزمالك الليلة عندما يصطدم بـ سموحة تحت قيادة حسام حسن الذى سبق له تدريب الفريق الأبيض، ويأتى التفوق لصالح أبناء ميت عقبة فى المواجهات مع حسام حسن قبل اللقاء الذى سيجمعهما فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما قدمه حسام حسن فى تاريخ مواجهاته أمام الزمالك حيث فى حالة تعرضه للخسارة اليوم ستكون الهزيمة التاسعة لحسام أمام الفريق الأبيض بينما يبحث المدير الفنى لسموحة عن انتصاره الرابع.

13 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك.

12 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك فى الدورى المصرى.

مباراة واحدة جمعتهم فى كأس مصر وخسرها الزمالك 2 / 0 أمام المصرى.

4 أندية تولى حسام حسن قيادتهم أمام الزمالك: "المصرى والاتحاد وبيراميدز وسموحة".

3 انتصارات حققهم حسام حسن على الزمالك.

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2 تعادلان فى تاريخ مواجهات حسام حسن والزمالك

8 هزائم تلقاهم حسام حسن من الزمالك

3-3 المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن عندما تولى قيادة بيراميدز أمام الزمالك.

2 / 0 أكبر فوز حققه حسام حسن على الزمالك.

2 / 1 الهزيمة الأكثر تكرارا لحسام حسن أمام الزمالك.

12 هدفًا سجلتهم الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.

17 هدفًا استقبلتهم شباك الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.