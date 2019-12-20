شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لأسوان والإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثانية والنصف من ظهر اليوم يلتقى فريق أسوان مع نظيره الإنتاج الحربى فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد أسوان.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبوه باستغلال تعثر الإنتاج الحربى هذا الموسم لخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة للابتعاد عن دوامة الهبوط.

فيما يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى لمواصلة خطف الزحف نحو مراكز المربع الذهبى.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ تماسيح النيل و الانتاج الحربى فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: