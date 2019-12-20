شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهاجم حرس الحدود بمحمد طلعت والجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى من المقرر أن يخوض مباراة حرس الحدود، والتى يستضيفها استاد المكس فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الوهاب اسماعيل، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدوارد، محمد طلعت، سيف الجزيرى.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

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كما أعلن طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود عن تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى محمود، عمرو الحلواني، مصطفى جمال، حامد خالد، محمد أسامة، أنطوني لوكاسا، أحمد شرويدة، محمد عبد اللطيف جريندو.

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة قطار الانتصارات مرة أخرى بعد التراجع للمركز الثالث ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الحدود مكون من : "محمد أبو السعود ،أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى -محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام- عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى".



الحرس