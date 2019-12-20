شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم يتخلف عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف اتحاد كرة القدم عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، التى تعقد الآن بمقر اللجنة باستاد القاهرة. ولم يحضر مندوب أو ممثل من الجبلاية لحضور الجمعية، مثل باقى الاتحادات، كما تغيب مندوب عن اتحاد رفع الأثقال واتحاد الجولف. ويناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عددا من البنود لاعتماد الميزانية والحساب الختامى، وتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المنتهية واجراء الانتخابات التكميلية على المناصب الشاغرة. Advertisements ويحق الحضور لـ 28 اتحادا رياضيا من الاتحادات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

عمومية الاولمبية



عمومية اللجنة الاولمبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد كرة القدم يتخلف عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.