شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ وليد سليمان: فى المباريات الكبرى يظهر أصحاب الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بتألق وليد سليمان حاوى القلعة الحمراء، ليسجل هدف الفوز فى شباك الإسماعيلى، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس بمنافسات الجولة 9 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع تويتر: "فى المباريات الكبرى يظهر اللاعبون الكبار بخبرتهم وهو ما فعله وليد سليمان... موفق يا وليد إنتا والأهلى".

وتربع النادى الأهلى على عرش صدارة الدورى العام برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد الفوز فى 7 مباريات محققين العلامة الكاملة، كما يعد الأهلى أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 19 هدفاً، وأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.