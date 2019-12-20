الامارات | سكورزا مدربا للابيض خلفا لـ"مارفيك" والاعلان الرسمي الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن سكورزا مدربا للابيض خلفا لـ"مارفيك" والاعلان الرسمي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم"، من مصادر داخل اتحاد الكرة، أن لجنة المنتخبات قد حسمت بنسبة 99%، اختيارها بشأن المدرب الجديد الذي سيتولى الاشراف الفني على الأبيض خلفاً للمدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، والذي تمت إقالته مؤخراً من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكشف المصدر، أن مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيجسكورزا، سيتولى مهمة تدريب الأبيض، وأن الإعلان الرسمي للقرار سيكون في الأسبوع المقبل.

وكان اتحاد الكرة، قد تعاقد مع سكورزا، في مارس من العام الماضي لتولى مهمة الاشراف على المنتخب الاوليمبي بعقد يمتد لمدة عامين.

ويملك سكورزا (46 عاماً)، خبرة كبيرة جيدة مع الكرة الاماراتي، اذ نجح في قيادة الأبيض الاوليمبي، لتجاوز المرحلة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بعد أن حل في الصدارة على حساب السعودية ولبنان، والمالديف.

وسبق لمدرب المنتخب الاوليمبي، تدريب فريق ولخ بوزنان البولندي في الفترة من سبتمبر 2014 إلى أكتوبر 2015، وحقق معه لقب بطل بولندي وكأس السوبر، وتدريب فريق يوغونشتشتين البولندي في 2017، وقاد أيضاً فريق الاتفاق السعودي، ووصل معه إلى الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الآسيوي، والمركز السادس في الدوري السعودي.

وكشف المصدر عن الأسباب التي دفعت لجنة المنتخبات للاستقرار على اختيار سكورزا لتولى تدريب المنتخب الاول، وفي مقدمتها أن هيكل الأبيض يعتمد في تلك الفترة الحالية على تشكيلة المنتخب الاوليمبي، وأن المدرب مطلع بصورة كبيرة على الكرة الإماراتية وأحولها، ما جعله هو الخيار الأنسب للفريق الوطني في المرحلة المقبلة.

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وأكد المصدر، أن كافة التقارير التي عُرضت على لجنة المنتخبات فيما يتعلق بالمدرب البولندي، قد جاءت جميعها إيجابية فيما يتعلق بعلاقته الجيدة مع اللاعبين، ونجاحه في فرض الانضباط على تجمعات الفريق الأوليمبي التي لم تشهد في فترة توليه المسؤولية أي خروجا عن النص، إضافة إلى قدراته الفنية العالية التي أثنى عليها جميع القريبين من سكورزا، إضافة إلى أنه مدرب شاب، "48 عاماً"، ولديه الطموح الدائم للنجاح في مهنته التدريبية.

وأوقعت القرعة المنتخب الاوليمبي الإماراتي في المجموعة الرابعة من التصفيات الأخيرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي تستضيفها تايلاند في يناير المقبل إلى جانبكوريا الشمالية وفيتنام والأردن.



