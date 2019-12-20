الامارات | بالفيديو.. شارابوفا تتحدى نادال وديوكوفيتش على شواطئ أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا، كل من المصنفين الأول والثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، في منافسة ودية على رمال شاطئ السعديات، حيث حاول نجوم الكرة الصفراء المشاركين في بطولة مبادلة العالمية المقامة حالياً في أبوظبي أسقاط مجسم ضخم من سبعة أحرف لكلمة الأفضل (THE BEST) باستخدام 36 كرة، بحيث حصل كل منهم على 12 كرة فقط Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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