شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يطمئن على منتخب اليد بعد وديتى العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب الوطني لرجال كرة اليد علي ضيفه منتخب العراق بنتيجة ثقيلة ٤٠/١٨، وذلك في المباراة الودية الثانية التي أقيمات علي ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي ضمن إستعدادات المنتخب الوطني لبطولة أمن إفريقيا للرجال بتونس الشهر المقبل.

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ودفع المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا بمعظم لاعبي الصف الأول للفراعنة بالإضافة للمحترفين علي زين وهنداوي وممدوح هاشم معظم فترات المباراة.

كان فراعنة اليد فازوا علي العراق في المواجهة الأولي بنتيجة ٢٦/٢٠ بعدما دفع المدير الفني بلاعبي منتخبا الشباب والناشئين بهدف إكتسابهم الخبرة وكسر حاجز الخوف.

من جانبه قال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية بإتحاد كرة اليد أن أداء المنتخب مطمئن حتي الأن علي الرغم من فارق المستوي الفني لصالح منتخب مصر موضحا أن التجربة مفيدة لحسابات المدير الفني الأسباني والتي جاءت خلال الأسبوع الجاري تزامنا مع الحمل البدني والخططي طوال الفترة الماضية إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا في تونس يناير المقبل .