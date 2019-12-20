اخبار الرياضه

الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا السبت؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

Advertisements

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق، راحة للاعبين، اليوم الجمعة؛ لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات، على أن يبدأ غدا التحضير لمواجهة الاتحاد.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز في 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا