شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موعد مشاركته في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق، غدًا السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اشتكى «فتحي» من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.