شكرا لقرائتكم محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات السابعة و النصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى .

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة تحكيميا إلى محمد الحنفى حكما للساحة ، ويعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود رضا ، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

Advertisements

وقد سبق وأدار الحنفى عدة لقاءات للفريق الأبيض، وصل عددها إلى 23 مباراة ، 16 مباراة فاز فيها الزمالك مع صافرة الحنفى، مقابل خسارة 3 مباريات والتعادل فى 4 مباريات .

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.