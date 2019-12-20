شكرا لقرائتكم محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة تحكيميا إلى محمد الحنفى حكما للساحة ، ويعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود رضا ، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.
وقد سبق وأدار الحنفى عدة لقاءات للفريق الأبيض، وصل عددها إلى 23 مباراة ، 16 مباراة فاز فيها الزمالك مع صافرة الحنفى، مقابل خسارة 3 مباريات والتعادل فى 4 مباريات .
ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
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