شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل ذئاب الجبل في مواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذي من المقرر أن يخوض مباراة حرس الحدود، والتي يستضيفها استاد المكس في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الوهاب اسماعيل، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدوارد، محمد طلعت، سيف الجزيري.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .

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كما أعلن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى محمود، عمرو الحلواني، مصطفى جمال، حامد خالد، محمد أسامة، أنطوني لوكاسا، أحمد شرويدة، محمد عبد اللطيف جريندو.

طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستعادة قطار الانتصارات مرة أخرى بعد التراجع للمركز الثالث ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الحدود مكون من : "محمد أبو السعود ،أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى -محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام- عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى".