شكرا لقرائتكم موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأنديةتنطلق مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى السابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.
حجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
ويسعى ليفربول لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، والدوري البرازيلي.
وتعقد جماهير ليفربول آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وهو اللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق بجانب كسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.