شكرا لقرائتكم موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وفلامنجو البرازيلي عن نهاية مثالية لعامهما 2019 الحافل عندما يلتقي الفريقين غدا بملعب "خليفة" الدولي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر. موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية تنطلق مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى السابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

حجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويسعى ليفربول لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، والدوري البرازيلي.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وهو اللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق بجانب كسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو.