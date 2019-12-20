شكرا لقرائتكم كارتيرون يدفع بأبو جبل لحماية عرين الزمالك في مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون حول المسألة بالاعتماد على محمد أبوجبل في ظل تذبذب مستوى محمد عواد الحارس الأساسي في الفترة الماضية ما جعل المدرب الفرنسى يتشاور مع عمرو عبد السلام مدرب حراس الفريق حول المسألة ليرشح الأخير تواجد أبو جبل بشكل أساسى فى لقاء اليوم.
وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز محمد أبوجبل للمشاركة فى مباراة اليوم أساسيا على أن يتواجد عواد على مقاعد البدلاء.
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