اخبار الرياضه

كارتيرون يدفع بأبو جبل لحماية عرين الزمالك في مواجهة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم كارتيرون يدفع بأبو جبل لحماية عرين الزمالك في مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق الأبيض في مواجهة اليوم أمام سموحة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون حول المسألة بالاعتماد على محمد أبوجبل في ظل تذبذب مستوى محمد عواد الحارس الأساسي في الفترة الماضية ما جعل المدرب الفرنسى يتشاور مع عمرو عبد السلام مدرب حراس الفريق حول المسألة ليرشح الأخير تواجد أبو جبل بشكل أساسى فى لقاء اليوم.

 

وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز محمد أبوجبل للمشاركة فى مباراة اليوم أساسيا على أن يتواجد عواد على مقاعد البدلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يدفع بأبو جبل لحماية عرين الزمالك في مواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا