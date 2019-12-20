شكرا لقرائتكم غياب ممثل اتحاد الكرة عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ولم يحضر مندوب أو ممثل من الجبلاية لحضور الجمعية ، مثل باقى الاتحادات ، كما تغيب مندوب عن اتحاد رفع الاثقال واتحاد الجولف.

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يناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عدد من البنود لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المنتهية واجراء الانتخابات التكميلية على المناصب الشاغرة.

ويحق الحضور لـ 28 اتحاد رياضى من الاتحادات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية .