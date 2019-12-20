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غياب ممثل اتحاد الكرة عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

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جدة - عمرو شويل  

ولم يحضر مندوب أو ممثل من الجبلاية لحضور الجمعية ، مثل باقى الاتحادات ، كما تغيب مندوب عن اتحاد رفع الاثقال واتحاد الجولف.

 

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يناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عدد من البنود  لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المنتهية واجراء الانتخابات التكميلية على المناصب الشاغرة.

 

ويحق الحضور لـ 28 اتحاد رياضى من الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية .

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