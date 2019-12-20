شكرا لقرائتكم حسام البدرى يحضر مباراة سموحة والزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر ، حضور مباراة الزمالك و سموحة اليوم ، و التى تقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم ، باستاد القاهرة الدولى .

يأتى حضور البدرى لمتابعة مستوى لاعبى الفريقين ، و إمكانية اختيار عناصر تنضم للمنتخب تكون قادرة على إضافة جديد الفترة المقبلة .

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وكان حسام البدرى قد تغيب عن مباريات بطولة الدورى الأسابيع الماضية ، فى ظل معاناته من آلام شديدة في الأسنان، ولكن الجهاز المعاون كان يتواجد باستمرار في كل المباريات السابقة .

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف .