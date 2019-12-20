شكرا لقرائتكم حسام البدرى يحضر مباراة سموحة والزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى حضور البدرى لمتابعة مستوى لاعبى الفريقين ، و إمكانية اختيار عناصر تنضم للمنتخب تكون قادرة على إضافة جديد الفترة المقبلة .
وكان حسام البدرى قد تغيب عن مباريات بطولة الدورى الأسابيع الماضية ، فى ظل معاناته من آلام شديدة في الأسنان، ولكن الجهاز المعاون كان يتواجد باستمرار في كل المباريات السابقة .
ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف .
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدرى يحضر مباراة سموحة والزمالك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.