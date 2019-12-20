شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الأهلي غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا، السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي.

واشتكى فتحي من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري التى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق إرتباطات هامة يأتي في مقدمتها لقاء الإتحاد السكندري الأثنين المقبل في الدوري.