اخبار الرياضه

أحمد فتحي يخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الأهلي غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الأهلي غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا، السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي.

 

واشتكى فتحي من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري التى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

 

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق إرتباطات هامة يأتي في مقدمتها لقاء الإتحاد السكندري الأثنين المقبل في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتحي يخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الأهلي غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا