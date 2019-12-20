شكرا لقرائتكم أسوان يعلن عن تشكيل تماسيح النيل في مواجهة مباراة الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب الذي من المقرر أن يخوض مباراة الانتاج الحربي والتي تنطلق بعد قليل، على ستاد أسوان الرياضى ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام. وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى خط الظهر: طارق أبو العز، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، محمود نعيم. Advertisements خط الوسط: حسن يوسف، هيثم الفيل، موسى داو، عبد الرجمن جبنة. خط الهجوم: فادي فريد ومحمد الصباحي. ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

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