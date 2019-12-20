شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم وعلي لطفي يخوضان تدريبات تأهيلية اليوم بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ياسر إبراهيم وعلي لطفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى «إبراهيم» و«لطفي»، جلسة في الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.