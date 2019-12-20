شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم وعلي لطفي يخوضان تدريبات تأهيلية اليوم بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى «إبراهيم» و«لطفي»، جلسة في الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.
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