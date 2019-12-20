شكرا لقرائتكم جهاز الأهلي يبدأ التجهيز لمواجهة الاتحاد السكندري بمشاهدة ملخصات زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الجهاز الفني للأهلي اليوم التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري، من خلال مشاهدة ملخص مباريات الفريق السكندري في الدوري والبطولة العربية، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستغل فايلر وجهازه المعاون فترة الراحة من التدريبات اليوم في التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري، وتجهيز البرنامج التدريبي الذي يشتمل على الجوانب الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في التدريبات، ويسعى المدير الفني لتطبيقها عمليا خلال مواجهة الاثنين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي أمس بهدف سجله وليد سليمان في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري.