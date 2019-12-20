شكرا لقرائتكم جهاز الأهلي يبدأ التجهيز لمواجهة الاتحاد السكندري بمشاهدة ملخصات زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستغل فايلر وجهازه المعاون فترة الراحة من التدريبات اليوم في التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري، وتجهيز البرنامج التدريبي الذي يشتمل على الجوانب الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في التدريبات، ويسعى المدير الفني لتطبيقها عمليا خلال مواجهة الاثنين.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي أمس بهدف سجله وليد سليمان في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري.
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