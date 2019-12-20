شكرا لقرائتكم توماس بينكيل يضع برنامجا خاصا لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل الفريق على راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعد الفوز الذي حققه أمس على الإسماعيلي، وأحكم قبضته على قمة المسابقة برصيد 21 نقطة.
ويسعى فايلر وجهازه المعاون لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة، والتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب الضغط المتواصل للمباريات ومشاركات الفريق محليا وإفريقيًا.
يغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد رمضان صبحي وحمدي فتحى و محمد محمود بسبب الاصابات .
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