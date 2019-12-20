زيزو مديرًا فنيًا “مؤقتًا” لبيراميدز رسميا وفتح الله مساعدًا له

صرح نادي بيراميدز عن أنه تم الاستغناء اليوم عن خدمات المدرب ديسابر بالتراضي بسبب النتائج غير الجيدة، وعليه فقد تم تعيين عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي في منصب المدير الفني وسيعاونه محمود فتح الله نجم الزمالك الأسبق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي بالناديعبر البيان الصادر عن إدارة النادي واالتي قررت به تكليف عبد الشافي لقيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة بحسب ما وصف البيان الرسمي لحين التعاقد مع مدير فني جديد، كما أوضح البيان انه تم الاتفاق مع محمود فتح الله لكي يكون مدربًا مساعدًا خلال تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الدوري الممتاز غدا الساعة السابعة والنصف مساءا