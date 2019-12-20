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أبو جبل يحرس مرمى الزمالك فى مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على الدفع بمحمد أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق الأبيض فى مواجهة اليوم أمام سموحة فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وجاء استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون حول المسألة بالاعتماد على محمد أبوجبل فى ظل تذبذب مستوى محمد عواد الحارس الأساسى فى الفترة الماضية ما جعل المدرب الفرنسى يتشاور مع عمرو عبد السلام مدرب حراس الفريق حول المسألة ليرشح الأخير تواجد أبو جبل بشكل أساسى فى لقاء اليوم.

 

وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز محمد أبو جبل للمشاركة فى مباراة اليوم أساسيا على أن يتواجد عواد على مقاعد البدلاء.

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