شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحضر مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر حضور مباراة الزمالك وسموحة، اليوم، والتى تقام فى السابعة والنصف من مساء باستاد القاهرة الدولى.

يأتى حضور البدرى لمتابعة مستوى الفريقين، وإمكانية اختيار عناصر تنضم للمنتخب تكون قادرة على إضافة جديد الفترة المقبلة.

وكان حسام البدرى قد تغيب عن مباريات بطولة الدورى الأسابيع الماضية، فى ظل معاناته من آلام شديدة فى الأسنان، لكن الجهاز المعاون كان يتواجد باستمرار فى كل المباريات السابقة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.