شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهاجم الإنتاج بفادى فريد والصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب الذى من المقرر أن يخوض مباراة الإنتاج الحربى، التى تنطلق بعد قليل، على استاد أسوان الرياضى ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض فى حراسة المرمى

خط الظهر: طارق أبو العز، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضى، محمود نعيم.

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خط الوسط: حسن يوسف، هيثم الفيل، موسى داو، عبد الرجمن جبنة.

خط الهجوم: فادى فريد ومحمد الصباحى.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.