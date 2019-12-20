شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجمع ملخص مباريات الاتحاد قبل صدام 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الفنى للأهلى اليوم التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى، من خلال مشاهدة ملخص مباريات الفريق السكندرى فى الدورى والبطولة العربية، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

ويستغل فايلر وجهازه المعاون فترة الراحة من التدريبات اليوم في التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري، وتجهيز البرنامج التدريبي الذي يشتمل على الجوانب الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في التدريبات، ويسعى المدير الفني لتطبيقها عمليا خلال مواجهة الاثنين.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلى أمس بهدف سجله وليد سليمان فى المباراة التى أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة فى مسابقة الدورى.