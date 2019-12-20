شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك "يكسب" مع صافرة الحنفى والان مع تفاصيل الخبر
وقد سبق وأدار الحنفى عدة لقاءات للفريق الأبيض، وصل عددها إلى 23 مباراة، 16 مباراة فاز فيها الزمالك، مقابل خسارة 3 مباريات والتعادل فى 4 مباريات.
ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
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