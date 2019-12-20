شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك "يكسب" مع صافرة الحنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة تحكيميا إلى محمد الحنفى حكما للساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود رضا ، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

وقد سبق وأدار الحنفى عدة لقاءات للفريق الأبيض، وصل عددها إلى 23 مباراة، 16 مباراة فاز فيها الزمالك، مقابل خسارة 3 مباريات والتعادل فى 4 مباريات.

Advertisements

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.