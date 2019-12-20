شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر أحمد فتحى غدا لتحديد موقفه من لقاء الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى، لاعب الأهلى، لفحص طبى جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته فى المران الجماعى.

واشتكى فتحى من تورم فى الركبة اليمنى، تسبب فى غيابه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التى خاضت مباراة الإسماعيلى أمس فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبى مدى تحسن إصابة فتحى، وموعد مشاركة فى التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق ارتباطات مهمة يأتى فى مقدمتها لقاء الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الدورى.