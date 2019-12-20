رجال ونساء مصر على عرش الاسكواش العالمى.. 25 صورة ترصد إنجازات 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2019 حلقة جديدة فى الهيمنة المصرية على الاسكواش العالمى، حيث حصدت مصر العديد من الألقاب الفردية والجماعية قبل نهاية العام الجارى، ويكفى أن يحتل الفراعنة المربع الذهبى فى التصنيف العالمى للرجال والسيدات، بعد الهيمنة على المراكز الأربعة الأولى.
فعلى صعيد الناشئين والكبار هيمنت مصر على لقب بطولة العالم الفردية للرجال والسيدات، حيث احتفظت نور الشربينى ببطولة العالم للسيدات عن النسخة الماضية، واحتفظ طارق مؤمن لمصر بلقب الرجال، وكان على فرج قد توج ببطولة العالم فى الموسم الماضى.
أما فى منافسات الناشئين احتفظ مصطفى عسل بلقب بطل العالم للناشئين للنسخة الثانية على التوالى، وتوجت هانيا الحمامى ببطولة الناشئات، وفى المنافسات الجماعية حصد منتخب ناشئات الاسكواش لقب بطولة العالم للمرة السابعة على التوالى والتاسعة فى تاريخه.
كان هذا على صعيد بطولات العالم فقط أمام فى المنافسات الفردية، فشهدت تألقاً كبيراً من المصريين خاصة ثنائى وادى دجلة على فرج ورنيم الوليلى اللذان هيمنا على صدارة التصنيف العالمى وأغلب الألقاب خلال عام 2019.
كما سهد هذا العام أيضاً اعتزال رمزاً عالمياً من رموز الاسكواش المصرى وهو رامى عاشور صاحب الـ40 لقباً فى الملعب الزجاجى، بعدما منعته الإصابة فى غضروف الركبة من استكمال مسيرته بنفس الكفاءة التى لعب بها خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات.
رامي عاشور يعتزل الاسكواش
رنيم الوليلي ودرع بطولة سان فرانسيسكو
رنيم مع كأس بطولة الجونة
رنيم ودرع بطولة cib
رنيم ودرع بطولة بلاك بول
طارق مؤمن بطل العالم مع زوجته رنيم
علي فرج مع كأس بطولة دي بي دي
علي فرج ودرع بطولة جي بي مورجان
علي فرج وكأس بطولة العالم
كريم عبد الجواد بعد التتويج ببطولة مصر الدولية
كريم عبد الجواد ودرع بطولة cib
كريم عبد الجواد وكأس بطولة تشانل فاز
كريم عبد الجواد يحتفل بزفافه
محمد الشوربجي ودرع بطولة سان فرانسيسكو
محمد الشوربجي وكأس بطولة الصين
محمد الشوربجي وكأس بطولة بريطانيا
مصطفى عسل ودرع بطولة العالم للناشئين
منتخب ناشئات الاسكواش مع لقب بطولة العالم
نور الشربيني مع بطولة العالم الثالثة في تاريخها
نور الشربيني مع كأس بطولة جي بي مورجان
نور الطيب مع درع بطولة الصين
نور وكأس بطولة العالم الرابعة في تاريخها
نوران جوهر وعلي فرج بعد التتويج بأمريكا المفتوحة للاسكواش
نوران جوهر وكأس بطولة بريطانيا المفتوحة
هانيا الحمامي ودرع بطولة العالم الفردية للناشئات
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