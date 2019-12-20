شكرا لقرائتكم خبر عن رجال ونساء مصر على عرش الاسكواش العالمى.. 25 صورة ترصد إنجازات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عام 2019 حلقة جديدة فى الهيمنة المصرية على الاسكواش العالمى، حيث حصدت مصر العديد من الألقاب الفردية والجماعية قبل نهاية العام الجارى، ويكفى أن يحتل الفراعنة المربع الذهبى فى التصنيف العالمى للرجال والسيدات، بعد الهيمنة على المراكز الأربعة الأولى.

فعلى صعيد الناشئين والكبار هيمنت مصر على لقب بطولة العالم الفردية للرجال والسيدات، حيث احتفظت نور الشربينى ببطولة العالم للسيدات عن النسخة الماضية، واحتفظ طارق مؤمن لمصر بلقب الرجال، وكان على فرج قد توج ببطولة العالم فى الموسم الماضى.

أما فى منافسات الناشئين احتفظ مصطفى عسل بلقب بطل العالم للناشئين للنسخة الثانية على التوالى، وتوجت هانيا الحمامى ببطولة الناشئات، وفى المنافسات الجماعية حصد منتخب ناشئات الاسكواش لقب بطولة العالم للمرة السابعة على التوالى والتاسعة فى تاريخه.

كان هذا على صعيد بطولات العالم فقط أمام فى المنافسات الفردية، فشهدت تألقاً كبيراً من المصريين خاصة ثنائى وادى دجلة على فرج ورنيم الوليلى اللذان هيمنا على صدارة التصنيف العالمى وأغلب الألقاب خلال عام 2019.

كما سهد هذا العام أيضاً اعتزال رمزاً عالمياً من رموز الاسكواش المصرى وهو رامى عاشور صاحب الـ40 لقباً فى الملعب الزجاجى، بعدما منعته الإصابة فى غضروف الركبة من استكمال مسيرته بنفس الكفاءة التى لعب بها خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات.



رامي عاشور يعتزل الاسكواش



رنيم الوليلي ودرع بطولة سان فرانسيسكو



رنيم مع كأس بطولة الجونة



رنيم ودرع بطولة cib



رنيم ودرع بطولة بلاك بول



طارق مؤمن بطل العالم مع زوجته رنيم



علي فرج مع كأس بطولة دي بي دي



علي فرج ودرع بطولة جي بي مورجان



علي فرج وكأس بطولة العالم



كريم عبد الجواد بعد التتويج ببطولة مصر الدولية

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كريم عبد الجواد ودرع بطولة cib



كريم عبد الجواد وكأس بطولة تشانل فاز



كريم عبد الجواد يحتفل بزفافه



محمد الشوربجي ودرع بطولة سان فرانسيسكو



محمد الشوربجي وكأس بطولة الصين



محمد الشوربجي وكأس بطولة بريطانيا



مصطفى عسل ودرع بطولة العالم للناشئين



منتخب ناشئات الاسكواش مع لقب بطولة العالم



نور الشربيني مع بطولة العالم الثالثة في تاريخها



نور الشربيني مع كأس بطولة جي بي مورجان



نور الطيب مع درع بطولة الصين



نور وكأس بطولة العالم الرابعة في تاريخها



نوران جوهر وعلي فرج بعد التتويج بأمريكا المفتوحة للاسكواش



نوران جوهر وكأس بطولة بريطانيا المفتوحة