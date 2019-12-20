شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لياسر إبراهيم وعلى لطفى فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ياسر إبراهيم وعلى لطفى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى.

وأدى إبراهيم ولطفى جلسة فى الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذى ينفذه الثنائى للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة فى بطولة الدورى العام.