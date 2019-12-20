شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لياسر إبراهيم وعلى لطفى فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ياسر إبراهيم وعلى لطفى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى.
وأدى إبراهيم ولطفى جلسة فى الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذى ينفذه الثنائى للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة فى بطولة الدورى العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لياسر إبراهيم وعلى لطفى فى الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.