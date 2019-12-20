شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور ترصد رحلة الشهد والإنجاز للمنتخب الأولمبى.. أبرز أحداث 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستحق رحلة المنتخب الاولمبى فى النسخة الثالثة من منافسات كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التى أقيمت بمصر عنوان "رحلة الشهد والإنجازات" بعدما حققت مكاسب عريضة للكرة المصرية فى 2019.

أبرز مكاسب المنتخب كان التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة في تاريخ البلاد بعد الغياب عن المشاركة في دورة ريو دي جانيرو 2016.

كما توج منتخب مصر الأولمبى باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.

بتتويج المنتخب الأولمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً تعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا بفارق ركلات الترجيح.

استعاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بريقه وتجاوز الإخفاقات التي واجهته مع المنتخب الأولمبي في تصفيات دورة سيدني 2004 ومع المنتخب الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2015 عندما تذيل مجموعته في المرة الأولى خلف تونس ونيجيريا والسنغال وثالثاً في المرة الثانية خلف السنغال وتونس بعد أن خسر 10 مباريات من إجمالي 12 في المناسبتين.

بلوغ نهائيات دورة طوكيو أعاد بريق المدرب الستيني الذي سبق له قيادة منتخب الشباب للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين ثم احرز نفس المركز في الدورة الفرانكفونية بكندا في نفس العام وإحراز بعدها كأس دورة الصداقة في قطر على حساب اليابان.

لم تقتصر مكاسب الفوز على شوقي غريب ورجاله فحسب بل امتدت لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري ’ حيث ساهم تألق عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي في توفير حلول بديله له في بعض المراكز التي عانى من نقص خلالها في لقائي كينيا وجزر القمر لا سيما مركزي صانع الألعاب ورأس الحربة بتألق الثنائي رمضان صبحي ومصطفى محمد.

كما شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً عودة جماهير الكرة المصرية للمدرجات بكثافة حيث سجلت الجمهور رقماً قياسياً فى مباراة نصف النهائى أمام جنوب أفريقيا بلغ 70 ألف مشجع فى شكل حضارى أذهل عشاق الساحرة المستديرة فى شتى أنحاء العالم

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