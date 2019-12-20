شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإنتاج وأسوان حبايب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثانية والنصف ظهر اليوم فريقى أسوان مع الإنتاج الحربى فى منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى باستاد أسوان.

ولم يظهر أسوان فى بطولة الدورى منذ موسم 2016 / 2017، حيث هبط لدورى القسم الثانى، وعاد مرة أخرى فى الموسم الحالى.

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وكانت آخر مباراة جمعت أسوان مع الإنتاج الحربى قد أقيمت يوم 31 مارس 2017، بالدولة الثالثة والعشرون من البطولة المحلية، وانتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما.

سجل هدف الإنتاج محمود فتح الله من ركلة جزاء فى الشوط الأول، بينما سجل هدف أسوان معاذ الحناوى فى الشوط الثانى.