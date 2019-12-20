شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لتجهيز لاعبى الأهلى للقاء الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة فى بطولة الدورى العام.

وحصل الفريق على راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعد الفوز الذى حققه أمس على الإسماعيلى، وإحكام قبضته على قمة المسابقة برصيد 21 نقطة.

ويسعى فايلر وجهازه المعاون لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة، والتخلص من حالة الإجهاد العضلى؛ بسبب الضغط المتواصل للمباريات ومشاركات الفريق محليا وأفريقيًا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد رمضان صبحى وحمدى فتحى ومحمد محمود بسبب الإصابات.