شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي عن إصابة رامي ربيعة: لا تقلقوا ..الموضوع بسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن إصابة رامي ربيعة غير مُقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.

وفضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بإستمرار ربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي حيث أخرجه الجهاز الفني من المباراة للأصابة في العضلة الخلفية ودفع بـ"سعد سمير" بدلا منه، وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.