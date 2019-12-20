شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى والكأس "متهانين" بين السرقة والتلميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدروع هى كل ما يحلم به أى رياضى عبر مسيرته مع اللعبة التى يمارسها، والوصول إليها لا يأتى إلا بشق الأنفس وبذل الجهد والعرق فى سبيل الصعود على منصات التتويج وتسلم جائزة الانتصار، ورغم مكانتها الكبيرة عند الرياضى وموقعها فى قلوب الجماهير والمشجعين إلا أنها تعانى من الإهمال من جانب البعض بما يصل إلى درجة الإهانة.

سرقة كأس أمم أفريقيا باتحاد اليد

كأس أمم أفريقيا لكرة اليد عام 90، أثار أزمة كبيرة بعد اتهام أحد محلات الفضة لموظف الاتحاد هيثم عز بسرقته، قبل أن يبرئه اتحاد اليد في اجتماع مجلس إدارة كاشفاً عن أن سبب ذهاب الموظف بالكأس إلى أحد المحلات كان من أجل تلميع الكأس.

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سرقة دروع الجبلاية بعد حريق 2013

وفى 9 مارس 2013 قام أفراد من إحدى روابط الألتراس بحرق مقر اتحاد كرة القدم بالجبلاية اعتراضا على عودة النشاط الرياضى، كما قام أفراد الألتراس بحرق نادى الشرطة بالجزيرة أيضا، وقاموا بسرقة العديد من المستندات والكئوس من مقر اتحاد الكرة، قبل أن تستعيدها الجبلاية.