اخبار الرياضه

برة الملعب.. مها عبد السلام بطلة أفريقيا فى الغطس: طبخت كشرى لأصحابى بأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مها عبد السلام بطلة أفريقيا فى الغطس: طبخت كشرى لأصحابى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس وبطلة أفريقيا والمتأهلة لأولمبياد طوكيو، فكان معها الحوار التالى ..

مها تلعب باليه
مها تلعب باليه
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الباليه لأنى بدأت باليه من 7 سنوات حتى 17 سنة، حتى التأهل لأولملبياد ريو، ثم توقفت عن الباليه، وسماع الأغانى.

مها عبد السلام
مها عبد السلام
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

قاعدة فى أمريكا بطبخ لنفسى ولوحدى، عرفت أطبخ كل حاجة، مش عارفة إيه المميز، لكن أى حاجة ممكن تتخيلوها مكرونة أرز فراخ لحوم وسمك، والكشرى ولما عملته لأصحابى هناك عجبهم جدا.

مها عبد السلام 2
مها عبد السلام
من مطربك المفضل؟

بحب أسمع لأكتر من حد، لأن مودى بيتغير ومش ثابت، يعنى مثلا شيرين، عمرو دياب، وتامر حسنى، ورامى جمال.

لاعبة الغطس
لاعبة الغطس
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

أكمل الباليه أو أكون موديل، أو أى حاجة ليها علاقة بالإعلام، لأنى بدرس علاقات عامة وإعلام.

Advertisements
فى ولاية كلورادو
فى ولاية كلورادو
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

مش بعمل حاجة، واعمل نفسى مش سامعة.

مها فى الاسكندرية
مها فى الاسكندرية
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

لو مصريين نيللى كريم، بحب اتفرج على تمثيلها، وكمان مى عمر.

مها فى فلوريدا
مها فى فلوريدا
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين، لكن الكاجوال أكتر.

مهاد عبد السلام لاعبة الغطس
مها عبد السلام لاعبة الغطس
تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى ؟

طبعا شخص رياضى.

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

كدة كدة هسيب الرياضة لكن عندما أرتبط بشخص ارتباط رسمى، وهيكون بمزاجى لكن لو هو طلب ده لأ هنتناقش فيها.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. مها عبد السلام بطلة أفريقيا فى الغطس: طبخت كشرى لأصحابى بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا