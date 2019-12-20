شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مها عبد السلام بطلة أفريقيا فى الغطس: طبخت كشرى لأصحابى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس وبطلة أفريقيا والمتأهلة لأولمبياد طوكيو، فكان معها الحوار التالى ..



مها تلعب باليه

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الباليه لأنى بدأت باليه من 7 سنوات حتى 17 سنة، حتى التأهل لأولملبياد ريو، ثم توقفت عن الباليه، وسماع الأغانى.



مها عبد السلام

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

قاعدة فى أمريكا بطبخ لنفسى ولوحدى، عرفت أطبخ كل حاجة، مش عارفة إيه المميز، لكن أى حاجة ممكن تتخيلوها مكرونة أرز فراخ لحوم وسمك، والكشرى ولما عملته لأصحابى هناك عجبهم جدا.



مها عبد السلام

من مطربك المفضل؟

بحب أسمع لأكتر من حد، لأن مودى بيتغير ومش ثابت، يعنى مثلا شيرين، عمرو دياب، وتامر حسنى، ورامى جمال.



لاعبة الغطس

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

أكمل الباليه أو أكون موديل، أو أى حاجة ليها علاقة بالإعلام، لأنى بدرس علاقات عامة وإعلام.

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فى ولاية كلورادو

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

مش بعمل حاجة، واعمل نفسى مش سامعة.



مها فى الاسكندرية

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

لو مصريين نيللى كريم، بحب اتفرج على تمثيلها، وكمان مى عمر.



مها فى فلوريدا

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين، لكن الكاجوال أكتر.



مها عبد السلام لاعبة الغطس

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى ؟

طبعا شخص رياضى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

كدة كدة هسيب الرياضة لكن عندما أرتبط بشخص ارتباط رسمى، وهيكون بمزاجى لكن لو هو طلب ده لأ هنتناقش فيها.