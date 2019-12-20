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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مها عبد السلام بطلة أفريقيا فى الغطس: طبخت كشرى لأصحابى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس وبطلة أفريقيا والمتأهلة لأولمبياد طوكيو، فكان معها الحوار التالى ..
مها تلعب باليه
الباليه لأنى بدأت باليه من 7 سنوات حتى 17 سنة، حتى التأهل لأولملبياد ريو، ثم توقفت عن الباليه، وسماع الأغانى.
مها عبد السلام
قاعدة فى أمريكا بطبخ لنفسى ولوحدى، عرفت أطبخ كل حاجة، مش عارفة إيه المميز، لكن أى حاجة ممكن تتخيلوها مكرونة أرز فراخ لحوم وسمك، والكشرى ولما عملته لأصحابى هناك عجبهم جدا.
مها عبد السلام
بحب أسمع لأكتر من حد، لأن مودى بيتغير ومش ثابت، يعنى مثلا شيرين، عمرو دياب، وتامر حسنى، ورامى جمال.
لاعبة الغطس
أكمل الباليه أو أكون موديل، أو أى حاجة ليها علاقة بالإعلام، لأنى بدرس علاقات عامة وإعلام.
فى ولاية كلورادو
مش بعمل حاجة، واعمل نفسى مش سامعة.
مها فى الاسكندرية
لو مصريين نيللى كريم، بحب اتفرج على تمثيلها، وكمان مى عمر.
مها فى فلوريدا
بحب الاثنين، لكن الكاجوال أكتر.
مها عبد السلام لاعبة الغطس
طبعا شخص رياضى.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟
كدة كدة هسيب الرياضة لكن عندما أرتبط بشخص ارتباط رسمى، وهيكون بمزاجى لكن لو هو طلب ده لأ هنتناقش فيها.
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