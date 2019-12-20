تعرف على معلقي والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الزمالك بسموحة في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة في الأسبوع الـ9 من بطولة الدوري الممتاز والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي .

ويتشارك الزمالك ومنافسه السكندري في المركز الرابع ولكل منهم 13 نقطة ولكن الفريق الأبيض لعب مباراة أقل في البطولة التي يتصدرها الأهلي برصيد 21 نقطة جمعها من 7 مباريات .

وتنقل المباراة عبر تايم سبورت بتعليق محمد الكواليني المنضم حديثاً من مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية فيما يعلق على المباراة حاتم بطيشة لقناة "تايم سبورتس".

ويقود استوديو تايم سبورت تامر صقر ويستضيف ضياء السيد وعبد الحليم علي وعبد الواحد السيد فيما يقود سيف زاهر أستوديو أون ويستضيف أيمن يونس وحازم إمام إمام وعماد متعب.