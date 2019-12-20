"حقيقة علمية مش سوشيال".. كريستيانو رونالدو يطير بالفعل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عزام:
أبهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي العالم مساء الأربعاء بتسجيل هدف من وضعية لا تصدق في سامبدوريا في الدوري الإيطالي فى المباراة التي انتهت لمصلحة السيدة العجوز 2-1 .
رونالدو استطاع القفز ومكث في الهواء ليستقبل الكرة ببراعة ويسجل هدف الفوز لفريقه.
وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي إنه لم يكن يعلم باستمرار ارتقائه في الهواء كل هذه الفترة قبل تسديدة الكرة برأسه في المرمى.
ونال هدف رونالدو في فوز اليوفي على سامبدوريا 2-1 إشادة مدرب الفريق المنافس، كلاوديو رانييري، الذي وصفه بأنه هدف على طريقة دوري الرابطة الوطنية الأمريكي لكرة السلة "إن بي إيه" نظرا لتمكن النجم البرتغالي من القفز لارتفاع مترين و56 سنتيمتر لمدة ثانية ونصف.
هدف الدون لم يكن الأول من نوعه في مسيرته الحافلة بل يشتهر النجم البرتغالي الخارقة في القفز أعلى من الجميع وتسجيل الأهداف برأسيات مذهلة وهو ما دفع جامعة إنجليزية لإجراء دراسة نتيجتها في الفيديو التالي:
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