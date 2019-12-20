اتحاد الكرة يرد على طلب الزمالك بشأن الهاربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة لم يدرس نهائيا رفع أسماء المصابين أو الهاربين من قوائم الأندية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك تحدث في وقت سابق عن أحقية ناديه في استبدال اللاعبين المصابين والهاربين من قوائم الفرق، وذلك بعد رحيل الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وحمدي النقاز.

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وقال فضل، في تصريحات لقناة "القاهرة والناس": "الأزمة تتمثل في محاسبتنا على أمور لم يتم طرحها من الأساس، وليس هناك سبب لمناقشة ذلك، ملف فتح الاستبدال للمصابين والهاربين لم يُطرح نهائيا".

وأضاف: "في الطبيعي عند طرح أي موضوع في الاجتماعات، نجلس على طاولة واحدة وندرس كل الأمور بشفافية كبيرة لصالح كرة القدم فقط".

وأتم محمد فضل قائلا: "نراعي دائما اللوائح والنظم لتطويرها من أجل الصالح العام دون النظر لأي شخص أو أي اعتبار، وأحتفظ برأيي الشخصي في ذلك الأمر خلال اجتماعات اللجنة حفاظا على السرية".