الصفقة الأخيرة.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع النيجيري إليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة اقتراب النادي من ضم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، الذي تم ترشيحه من قبل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي أبرم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف السنة في صفقة انتقال حر، وسيتم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية وسيلعب مع الأحمر بدءًا من يناير.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" عن آخر صفقة متاحة للأهلي خلال الميركاتو الشتوي قائلا: "لدينا خيارات نسير في اتجاهها، لكن قد نعيد تفكيرنا بسبب غدر كرة القدم التي لا تخلو من المفاجآت".

وأضاف: "فايلر حدد لنا صفقتين أتممنا الأولى بالتعاقد مع محمود كهربا، ويتبقى لنا صفقة أخرى نسعى لإتمامها حاليًا".

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ورفض عبدالحفيظ الإجابة عن الاقتراب من ضم النيجيري بليسنج إليكي: "لا نريد التحدث عن شخص بعينه، حددنا ما نريده بين 3 أو 4 أسماء في الخيارات النهائية، وسنعلن عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي".

ويحق للأهلي استبدال لاعبَين فقط خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى له ثلاثة مقاعد في القائمة الأفريقية بعد قيد المدافع سعد سمير مؤخرًا.

ويملك الأهلي في قائمته حاليًا خمسة لاعبين أجانب وهم: المغربي وليد أزارو، المالي أليو ديانج، التونسي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي، والأنجولي جيرالدو.

يُذكر أن بليسنج إليكي (23 عاما) سجل 11 هدفا وصنع ثلاثة آخرى في 23 مباراة لعبها تحت قيادة فايلر مع لوزيرن في الموسم الماضي (2018-19)، قبل أن يأتي المدرب السويسري إلى الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي.