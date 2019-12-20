الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة رامي ربيعة غير مقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكلدقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.
وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي، ولعب سعد سمير بدلا منه، وأكدطبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.
وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.
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