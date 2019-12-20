فحص طبي لأحمد فتحي قبل مران الغد

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا، السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرفعلى موعد مشاركته في المران الجماعي.
واشتكى فتحي من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركةفي التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري.
ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.
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