خاض ياسر إبراهيم وعلي لطفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيلبالنادي.
أدى إبراهيم ولطفي جلسة في الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش،ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لإبراهيم ولطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.