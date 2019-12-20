تدريبات تأهيلية لإبراهيم ولطفي

خاض ياسر إبراهيم وعلي لطفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل

بالنادي.

أدى إبراهيم ولطفي جلسة في الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش،

ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.