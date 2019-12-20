تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي

خاض عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال.
شارك الثلاثي في تدريبات منفردة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة من بطولة الدوريالعام.
اشتمل مران الثلاثي على تدريبات الكرة، وجانب بدني خفيف، في إطار سعي رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين في ظل تلاحم المباريات.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
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